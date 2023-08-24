В ротондах нашли еще больше повреждений: сроки сдачи сдвигаются на ноябрь

Нужны деньги на дополнительные реставрационные работы. Фото: киров.рф

Реставраторы ротонд в Александровском саду столкнулись с новыми проблемами.

Ранее подрядчик выяснил, что у береговой ротонды частично гниют балки. Говорилось и о дефекте кровли, правда, без подробностей.

Теперь же известно, что нужно полностью менять опорные кольца (основание кровли). Поэтому проект реставрации доработали. Пора делать новую смету и выделять деньги на допработы. Срок сдачи объекта смещается на ноябрь, - отчитываются в мэрии.

Входной портик и ограды сада тоже ремонтируют. Портику обновят крышу, штукатурку и декор. Срок - конец сентября. На время ремонта центральный вход будет закрыт.