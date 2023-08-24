Кировским семьям с детьми компенсируют траты на аренду квартир

Заявления принимают в МФЦ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области семьи с детьми могут получить компенсацию расходов на аренду жилого помещения, - сообщает правительство.

Обратиться за такой помощью может родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка, заключивший договор найма либо поднайма жилого помещения. Взрослый при этом должен состоять на учете в каком-либо муниципалитете Кировской области как нуждающийся в обеспечении жильем по договору соцнайма.

Семья при этом должна жить в нашем регионе, в помещении, арендованном понайму не менее чем на год. Размер среднедушевого дохода не должен превышать прожиточный минимум, а имущества не должно быть сверх установленной нормы.

100 % затрат на аренду (но в пределах 10 тысяч рублей) дают семьям с тремя детьми, 50% (в пределах 7 тысяч) - с двумя, 30% (в пределах 5 тысяч) - с одним ребенком.

Подать заявление можно в МФЦ.