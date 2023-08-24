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НовостиАвто24 августа 2023 10:24

Дорогу из Кирова в село Лазарево начали ремонтировать

Длина участка - 4,2 километра
Петр МАКСИМОВ
Окончанием работ значится 31 августа. Фото: kirovreg.ru

Окончанием работ значится 31 августа. Фото: kirovreg.ru

Начался ремонт дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Лазарево (Уржумский район). Это важная трасса для южных районов Кировской области, - пишут в правительстве.

В селе Лазарево живет почти 1,5 тысячи человек, есть школа, детсад, амбулатория и ДК. Здесь же работают два крупных промпредприятия.

На объекте сейчас работает бригада Малмыжского дорожного участка № 23: фрезерует старое покрытие. В дальнейшем будут отремонтированы разрушенные участки, уложен выравнивающий слой и покрытие из органоминеральной смеси. А обочины укрепят щебнем.

Длина участка - 4,2 километра.

Интересно, что началом работ значится 10 июля, а власти сообщают о них только сегодня. Окончанием - 31 августа.