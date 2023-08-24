Шесть ФАПов и здравпунктов строят в Советском районе

Лифт в ЦРБ тоже новый. Фото: kirovreg.ru

В поселениях Советского района появятся шесть объектов медицины - ФАПы, здравпункты, отделение врача общей практики. Построят их до конца 2023 года, - сообщают в минздраве Кировской области. А к 2025-му по региону возведут 207 подобных объектов.

Параллельно в Советске завершили ремонт центральной больницы (ЦРБ). 4-этажное здание построено в 1980-х и ждало обновления.

Подрядчик сделал крышу, выровнял стены, отремонтировал кабинеты, поставил окна и новый лифт. Отдельное крыло дали под амбулаторную онкологическую помощь.

Плюсом закупили оборудование, в частности, моющую машину для обработки медицинских аппаратов.