Качели, герани и книгообменник: открылся литературный дворик «Алые паруса»

Отдохнуть во дворике смогут не только посетители библиотеки, но и жители соседних дворов. Фото: vk.com/cultura43

В Кирове открылся литературный дворик «Алые паруса». Новый зеленый уголок появился на территории музея Грина. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Площадку создали ко дню рождения писателя Александра Грина. На участке высадили его любимые цветы - герани, фуксии, желтые розы. Для оформления мастера изготовили 18 деревянных кашпо и декоративную изгородь. Во дворике также появились качели.

Отдохнуть на территории смогут все желающие. В теплое время года на площадке организуют книгообменник.