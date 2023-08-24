Кировчане два года пытаются бороться с насекомыми без помощи «управляйки»

Такое соседство людям не нравится. Фото: Народный фронт

Жильцы дома на улице Широнинцев, 24 в Кирове пытаются бороться с многочисленными проблемами - коммунальными и не только.

Люди привыкают к запаху сырости и плесени: в подполье стоит 50 сантиметров воды. Откуда она бежит, никто не знает. Но люди видят, что «водоем» разрастается: дверь сгнила от сырости, а мухи и комары множатся все быстрее.

Один жилец обрызгивает подъезд защитными спреями и раскладывает отраву в подполье. Его соседка-пенсионерка выметает умерших насекомых. Еще одна жительница - мама двоих детей - вынуждена ежемесячно обрабатывать стены от грибка.

Сейчас люди просто боятся, что фундамент размоет водой. «Управляйки» у них меняются часто, но ни одна не попыталась решить проблему.

- Налицо бездействие УК, - считают в Кировском отделении Народного фронта, куда люди пришли за помощью. - По словам жильцов, сотрудники в текущем году ни разу не откачивали воду и не выявляли причину затопления.

Общественники уже обратились в прокуратуру.