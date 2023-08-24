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НовостиОбщество24 августа 2023 5:50

Сигнализацию в 46-й гимназии Кирова нужно ремонтировать после удара молнии

А так все школы приняты комиссией
Петр МАКСИМОВ
У комиссии не осталось вопросов, - заверяют в департаменте образования. Фото: киров.рф

У комиссии не осталось вопросов, - заверяют в департаменте образования. Фото: киров.рф

Все 59 школ города Кирова проверили перед началом учебного года. В департаменте образования заверяют, что проблем и недочетов нет.

Единственная проблема - пожарная сигнализация в 46-й гимназии. Из-за попадания молнии в здание она вышла из строя. Блок управления уже восстановлен, электрики нашли повреждения. Ремонт начнут в ближайшее время.

Комиссия смотрела во всех школах классы, тепловые пункты, спортзалы и стадионы, пищеблоки, состояние систем безопасности.

Глава департамента Петрицкий, кстати, собрался увольняться.