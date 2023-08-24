Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 5:10

Свалку в Слободском проверили после рекультивации

Вроде, все нормально
Петр МАКСИМОВ
Террикон цел, разрывов нет. Фото: kirovreg.ru

Террикон цел, разрывов нет. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году начали рекультивировать свалку в Слободском. Работы по нацпроекту завершили в декабре 2022-го. На днях проверили ее сохранность.

Техническое состояние свалки не вызвало вопросов, - сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Террикон сформирован, цел, разрыва и сползания мембраны не зафиксировано. Для мониторинга брали образцы почвы и воды.

Свалку рекультивировали по нацпроекту «Экология». По нему же должны рекультивировать свалки в Вахрушах, Слободском, Кирове, Омутнинске, Малмыже и Лузе.