Свалку в Слободском проверили после рекультивации

Террикон цел, разрывов нет. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году начали рекультивировать свалку в Слободском. Работы по нацпроекту завершили в декабре 2022-го. На днях проверили ее сохранность.

Техническое состояние свалки не вызвало вопросов, - сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Террикон сформирован, цел, разрыва и сползания мембраны не зафиксировано. Для мониторинга брали образцы почвы и воды.

Свалку рекультивировали по нацпроекту «Экология». По нему же должны рекультивировать свалки в Вахрушах, Слободском, Кирове, Омутнинске, Малмыже и Лузе.