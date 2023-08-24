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НовостиОбщество24 августа 2023 4:50

Под выборы в Чепецке готовят два участка

Голосовать будут за кандидатов на кресло скончавшегося депутата
Петр МАКСИМОВ
Довыборы назначены на 10 сентября

Довыборы назначены на 10 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецкую городскую Думу довыберут депутата вместо скончавшейся Ольги Дедовой. Это одномандатный округ № 15, - уточняют в мэрии.

Голосование состоится на участках № 531 («Энергосбыт», Ленина, 28) и № 535 («Янтарь», Сосновая, 1). Проголосовать смогут 2 117 человек (подробный список домов опубликован здесь).

Проблемы и нарушения, выявленные на участках пожарным надзором и другими органами, должны устранить к 30 августа.

Довыборы, как и другие голосования, по всему региону пройдут 10 сентября. Чепецк, к слову, накануне отметит День города.