Кировское «Динамо» обыграло «Чертаново» в Кубке России

Единственный мяч забил Илья Юрченко. Фото: t.me/fc_dinamo_kirov

В среду, 23 августа, кировский футбольный клуб «Динамо» провел матч второго круга Кубка России (1/128 финала).

Соперником кировчан стали футболисты подмосковного клуба «Чертаново». Матч завершился победой «Динамо» с минимальным перевесом.

В добавленное время первого тайма мяч забил Илья Юрченко - лидер бомбардирской гонки Второй лиги Б. Хотя осталось у «Динамо» и несколько хороших нереализованных моментов.

Из интересного: в первом тайме 73% времени мячом владели кировчане.