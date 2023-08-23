Стало известно, что Соколов пообещал Мурашко, а Мурашко - Соколову

Встреча прошла в Москве. Фото: соцсети Соколова

Губернатор Соколов съездил в Москву на встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Первый вопрос - кадры. КГМУ готовит хороших врачей, но педиатров в поликлиниках не хватает. Предлагают увеличить контрольные цифры приема по этой специальности в медуниверситете, а плюсом - закреплять врачей в профессии (как именно - не уточняется). Александр Валентинович лишь констатирует, что «договорились вопрос решить».

Говорили также о ремонте зданий КГМУ в центре города. Это хотят сделать на будущий год, к 650-летию Кирова. Еще одна тема - ускорение строительство и ремонта ФАПов, амбулаторий и поликлиник.

- В ближайшее время продолжим активную работу с министерством, - подытожил глава региона.