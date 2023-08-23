148 компаний в Кировской области готовы к зиме, а 136 - нет

Тепло, вроде, будет в домах вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область продолжает готовиться к зиме.

148 ресурсоснабжающих организации уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Правда, всего таких компаний у нас 284. Однако подготовку обещают все равно завершить в сроки, установленные Москвой.

В правительстве Кировской области перечислили работы, проведенные к зиме: в Лузе и Омутнинске отремонтировали дефектные участки сетей, в котельных Подосиновца и Шурмы появилось новое оборудование, а в Лальске, Восточном, Заре и Кикнуре капитально отремонтировали водопроводы.

Напомним, в Кирове и Чепецке к холодам готовы далеко не все жилые дома. Хотя губернатор Соколов еще в прошлом году четко писал: подготовка к отопительному сезону должна заканчиваться в августе.