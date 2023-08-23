Эксперты назвали топ-10 школ Кировской области

Чем больше выпускников оказались в лучших вузах, тем выше место школы в рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейтинговая группа RAEX опубликовала топ школ Кировской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

Первое место - за кировским физматлицеем. В тройку также вошли Вятская гуманитарная гимназия и экономико-правовой лицей, в пятерку - 21-й лицей и лицей естественных наук.

Далее в рейтинге следуют ЛИнТех (28-й), лицей Кирово-Чепецка, 1-я гимназия Чепецка, гимназия Вятских Полян и Вятский многопрофильный лицей. Остальные - мимо.

Ранее власти сообщали, что выпускников-стобалльников, оставшихся в кировских вузах, стало вчетверо больше.