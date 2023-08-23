15 улиц в пригородах Кирова благоустроят

Все объекты планируют сдать до 15 сентября. Фото: киров.рф

48 участков улиц в Кирове ремонтируют по нацпроекту БКД. 15 из них - в пригородах, - отмечают в мэрии.

Сейчас ГДМ ремонтирует три дороги в Захарищевых. На улице Карнавальной уже ставят бордюры и делают тротуар, на Старосельской и Пустынной укладывают верхние слои покрытия. Эти участки ведут к детскому саду и ДК.

Работы также завершены в Лянгасове, Колобовщине, Иунинцах. Объекты готовят к приемке.

36 отремонтированных дорог, по данным администрации, уже сданы в эксплуатацию.

Завершить все работы должны до 15 сентября.