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НовостиАвто23 августа 2023 12:39

15 улиц в пригородах Кирова благоустроят

ГДМС работает в Захарищевых
Петр МАКСИМОВ
Все объекты планируют сдать до 15 сентября. Фото: киров.рф

Все объекты планируют сдать до 15 сентября. Фото: киров.рф

48 участков улиц в Кирове ремонтируют по нацпроекту БКД. 15 из них - в пригородах, - отмечают в мэрии.

Сейчас ГДМ ремонтирует три дороги в Захарищевых. На улице Карнавальной уже ставят бордюры и делают тротуар, на Старосельской и Пустынной укладывают верхние слои покрытия. Эти участки ведут к детскому саду и ДК.

Работы также завершены в Лянгасове, Колобовщине, Иунинцах. Объекты готовят к приемке.

36 отремонтированных дорог, по данным администрации, уже сданы в эксплуатацию.

Завершить все работы должны до 15 сентября.