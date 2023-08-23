За 4,5 миллиона отремонтировали спортзал в райцентре Кировской области

В зале обновили покрытие стен и потолков. Фото: kirovreg.ru

В школе поселка Кумены завершают капремонт спортзала. На это дали 4,5 миллиона рублей из бюджета региона.

Здесь уже утеплили фасад и сделали облицовку, заменили радиаторы, обновили раздевалки и душевые. Потолки покрашены, стены тоже, светильники заменены. В ближайшие дни поставят двери и уложат новый линолеум.

Ученики куменской школы смогут заниматься в капитально отремонтированном спортзале уже с 1 сентября, - уточняют в правительстве Кировской области.

Ранее спортзал отремонтировали и в школе Зимника (Кильмезский район).