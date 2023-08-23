15 улиц в Кирове перекроют 27 августа

С Театралки побегут полумарафонцы. Фото: администрация Кирова
В воскресенье, 27 августа, пройдет полумарафон «Вятские холмы». Это всероссийские соревнования - забеги на 300 и 600 метров, 3 километра, 10 километров, 21 километр. Точка старта - Театралка, - пишут в мэрии.
С 9 утра до 14 часов в этот день введут ограничение проезда машин по следующим участкам улиц:
- Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской);
- Московской (от Карла Маркса до Горького);
- Преображенской (от Дерендяева до Захватаева);
- Октябрьскому проспекту (от Воровского до Профсоюзной);
- Дерендяева (от Преображенской до Спасской);
- Маклина (от Горького до Дерендяева);
- Молодой Гвардии (от Стального переулка до Дерендяева);
- Герцена (от Горького до Октябрьского проспекта);
- Спасской (от Дерендяева до Октябрьского проспекта);
- Пятницкой (от Захватаева до Октябрьского проспекта);
- Труда (от Захватаева до Дерендяева);
- МОПРа (от Захватаева до Октябрьского проспекта);
- Розы Люксембург (от Захватаева до переулка Дерендяева);
- Чехова;
- Профсоюзной (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта).
Днем ранее, 26 августа, в 23 часа запретят остановку и стоянку всех видов авто на нескольких участках. Снимут ограничение 27-го числа в 14.30. Речь идет о следующих местах:
- по Октябрьскому проспекту (от улицы Маклина до Профсоюзной);
- по Дерендяева (от Преображенской до Спасской);
- по Московской (от Карла Маркса до Горького);
- по Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской);
- по Профсоюзной (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта).