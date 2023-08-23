Могут вызывать у жителей различные заболевания: в сквере за «Алыми парусами» вырубят опасные деревья

В сквере постараются сохранить экологически ценные и здоровые деревья. Фото: kirovreg.ru

На территории за «Алыми парусами» в Кирове появится тенистый сквер для отдыха горожан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В среду, 23 августа, на место выехала группа экологов и работников лесного хозяйства, чтобы проанализировать состояние деревьев. Оказалось, что некоторые из них поражены пероноспорозом (заболевание проявляется в виде пятен на листьях - Ред.)

- Споры попадают при дыхании в легочную систему человека и могут вызывать различные заболевания, - пояснил кандидат наук, доцент, ландшафтный дизайнер Леонид Тючкалов. - Пораженные растения однозначно должны быть заменены на молодые и здоровые.

Кроме того, ученый обратил внимание на необходимость максимально сохранить в сквере экологически ценные деревья: сибирскую сосну, шершавый вяз и остролистный клен.