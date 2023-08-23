Выкрикивали лозунги и избили прохожего: 17-летних кировчан осудили за призывы к экстремизму

Суд признал молодых людей виновными в хулиганстве и призывах к экстремизму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове 17-летних молодых людей осудили за призывы к экстремизму. Подробности рассказали в региональном Следкоме и УФСБ России по Кировской области.

Так, один из осужденных выкрикивал лозунги на улице Сутырина в состоянии алкогольного опьянения. Позднее к нему присоединился его знакомый. Когда 33-летний прохожий сделал молодым людям замечание, они избили мужчину.

В отношении кировчан возбудили уголовные дела. Одному из молодых людей суд назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Его также обязали выплатить штраф в 20 тысяч рублей. Второго фигуранта приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно.