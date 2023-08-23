Десятки домов в Кирове останутся без холодной воды

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 23 августа, в Кирове пройдут плановые отключения холодной воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», такие меры связаны с проведением ремонтных работ.

Без ресурса останутся дома в селе Русском, Первомайском, Октябрьском, Нововятском и Ленинском районе города. Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства, а также предлагают узнать место подвоза воды.

Полный список домов, в которых не будет холодного водоснабжения, можно найти здесь.