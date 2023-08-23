В Кировской области «КАМАЗ» сбил женщину

74-летняя жительница выжила, но получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 22 августа, в Кировской области произошло ДТП с пострадавшей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Кирово-Чепецке «КАМАЗ» сбил женщину.

Аварию зафиксировали у дома №16 по улице Луначарского в 15.20. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. В результате 74-летняя жительница выжила, но получила травмы. Степень их тяжести не уточняется.

В Госавтоинспекции горожан также предупредили об отключении светофора в центре Кирова. Такие меры связаны с проведением ремонтных работ.