В пятницу на фестивале в Кирове выступит один из самых востребованных диджеев в России

Художники из 14 регионов ПФО создадут фотозону для фестиваля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 25 августа, в Кирове пройдет фестиваль уличных культур. Мероприятие организуют на площадке за ТЦ «КРИН».

Начало события запланировано на 15.00. На месте будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы по битбоксу, скейтингу, паркуру и другим направлениям. Кроме того, художники из 14 регионов ПФО создадут фотозону для фестиваля.

В региональном правительстве отметили, что на мероприятии выступит один из самых востребованных диджеев в России - YOUR. Кроме того, в рамках события состоится подведение итогов Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART».