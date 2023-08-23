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НовостиОбщество23 августа 2023 8:53

В пятницу на фестивале в Кирове выступит один из самых востребованных диджеев в России

В пятницу в Кирове пройдет фестиваль на площадке за ТЦ «КРИН»
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Художники из 14 регионов ПФО создадут фотозону для фестиваля.

Художники из 14 регионов ПФО создадут фотозону для фестиваля.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 25 августа, в Кирове пройдет фестиваль уличных культур. Мероприятие организуют на площадке за ТЦ «КРИН».

Начало события запланировано на 15.00. На месте будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы по битбоксу, скейтингу, паркуру и другим направлениям. Кроме того, художники из 14 регионов ПФО создадут фотозону для фестиваля.

В региональном правительстве отметили, что на мероприятии выступит один из самых востребованных диджеев в России - YOUR. Кроме того, в рамках события состоится подведение итогов Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART».