«По вине местного населения»: в Кировской области горит лес

Возгорание удалось локализовать, работы по тушению пожара продолжаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области зафиксировали лесной пожар в Верхнекамском районе. По информации региональной диспетчерской службы «Лесоохрана», возгорание заметил летчик-наблюдатель.

Площадь пожара составляет 0,02 га. Утром в среду, 23 августа, возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине местного населения.

Жителям напомнили, что при обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по номерам:

- региональной диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»: 64-34-28, 38-20-92;

- либо на телефон горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный),

- или по телефону 112.

Отметим, что кировские пожарные спасли от огня жилой дом.