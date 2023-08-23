В центре города на два часа отключат светофор

Отключение светофора связано с проведением ремонтных работ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 23 августа, в Кирове запланировано отключение светофора. О ремонтных работах жителей предупредили в городской Госавтоинспекции.

Отключение пройдет на пересечении улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Светофор не будет работать в течение двух часов - с 13.00 до 15.00.

Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

- Будьте внимательны к пешеходам и не забывайте ориентироваться по знакам приоритета, - отметили в Госавтоинспекции города Кирова.

Напомним, что на трех улицах Кирова, включая участок у «Сити-центра», ограничат проезд.