Приказную избу почти дореставрировали

Основные работы готовы. Фото: kirovreg.ru

Основные работы по реставрации Приказной избы выполнены. Изба - объект культурного наследия федерального значения, который город едва не утратил.

Полностью отреставрированы стены, фасады, крыша, заменены окна, восстановлено крыльцо, подведены коммуникации. Стены плюсом отштукатурили, полы - покрасили, поставили новые двери, смонтировали освещение, отопление, сантехнику.

И внутренняя отделка тоже почти завершена. Фото: kirovreg.ru

Денег правительство Кировской области дало и на благоустройство территории - от обустройства дорожек до приведения в порядок площадки перед самим зданием. Заключительный этап - установка скамеек и урн.

Открыть избу для посетителей хотят уже нынешней осенью.