Еще на трех улицах Кирова, включая участок у «Сити-центра», ограничат проезд

Один из участков откроют уже на днях, с другими провозятся дольше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Карла Маркса начинают делать ливневку у участка в Шевелях, где будут строить школу. Работы должны завершить до 27 августа.

На это время ограничат проезд на участке от улицы Профсоюзной до Энергетиков: перекроют одну полосу с четной стороны, - сообщают в мэрии.

Фото: мэрия

Плюсом перекрыли улицу Казанскую (от МОПРа до Труда - устраняют дефект на сетях) и улицу Цеховую (от 13-го до 19-го дома - тоже из-за дефекта, устранять который будут до 15 сентября).

Полный график отключения горячей воды на август - здесь.