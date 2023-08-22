Более 20 домов в Кирове остаются без холодной воды из-за аварии

Воды может не быть в домах по улицам Труда, Казанской, МОПРа и другим Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове устраняют аварию на водопроводе по улице Казанской, 24.

Сейчас холодное водоснабжение отключили в жилых домах по улицам Казанской, 18, 22б, 24, 30, 31а, 32, 43; Ленина, 16, 18, 20; Розы Люксембург, 3, 5, 16, 18; Труда, 1, 3, 5; МОПРа, 2, 1, 7; Набережной Грина, 7, 9; Советской, 4, 17, 18.

По данным МУП «Водоканал», работы должны закончить во вторник, 22 августа, к 20 часам.

Напомним, в городе параллельно ремонтируют водопроводы и колодцы перед предстоящей зимой.