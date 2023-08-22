Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Кировской области

Случаи АЧС были и в дикой природе, и в подсобном хозяйстве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В июле в Санчурском районе выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС) - сначала в дикой природе, затем и в личном хозяйстве местных жителей.

Вводили карантин: в зону угрозы попало 131 поселение и охотничьи угодья. С того момента проверили более 1 800 хозяйств граждан. Заболевших животных изъяли и ликвидировали.

Сейчас уже отказались от круглосуточной работы КПП в зоне карантина, - сообщает региональное правительство.

В Арбажском, Кикнурском, Пижанском, Санчурском, Тужинском, Яранском районах и округах АЧС не зафиксирована.