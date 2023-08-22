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НовостиДом. Семья22 августа 2023 14:12

Не могла летать: мужчина спас сову со сломанным крылом

Кировчанин спас сову со сломанным крылом
Петр МАКСИМОВ
Птицу передали в центр спасения. Фото: управление ветеринарии КО

Птицу передали в центр спасения. Фото: управление ветеринарии КО

На Даровскую ветстанцию обратился житель поселка: рассказал, что нашел болотную сову. Птица почему-то не могла взлететь.

Ветврач Виктория Бушуева осмотрела птицу: у той, как оказалось, было сломано крыло. Рану обработали и отправили «пациентку» в клетку. Потом сову накормили мясом и дали воды.

Уже после сотрудники станции передали сову на реабилитацию в центр «Большое гнездо», - сообщает региональное управление ветеринарии.

Ранее «Комсомолка» делилась другой историей спасения: кировчанам удалось выходить котенка, в которого дети бросали кирпичи.