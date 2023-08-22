15-летний кировчанин открыл мебельный бизнес

Молодой бизнесмен готов к выходу на онлайн-продажи. Фото: kirovreg.ru

60 начинающих предпринимателей из Кировской области завершили обучение по федеральной программе. Это уже третий в году поток «Азбуки предпринимателя».

В итоге выпускники презентовали свои бизнес-проекты и получили сертификаты, - пишут в правительстве региона. У каждого пятого участника уже открыт свой бизнес. Обучение по программе помогает разобраться в правовых деталях, провести анализ конкурентов, составить бизнес-план.

15-летний Георгий Кудин презентовал свое производство интерьерной мебель. Цех прямо в гараже, но парень уже готов к выходу на сайты продаж. Дмитрий Волкомуров делает деревянные детские конструкторы, а Юлия Апареева готовится запустить новое направление сувенирной продукции.

В нынешнем году предприниматели не старше 25 лет смогут претендовать на господдержку по нацпроекту.