Полицейских вызвал случайный свидетель поджога
На днях в Кирове, на Лепсе, подожгли палатку, в которой граждан набирают в ряды военнослужащих-контрактников.
На мужчину, совершившего поджог, завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Этот факт «Комсомолке» подтвердили в областном Следкоме. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались «в интересах следствия».
Поджигателю 45 лет, он - не сторонник спецоперации, - пишет Baza. Полицейских на место пожара вызвал случайный свидетель поджога.
Ранее ФСБ пресекла деятельность сотрудника кировского предприятия, который мог разгласить государственную тайну.