Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 11:37

На мужчину, уничтожившего палатку набора на контрактную службу, завели дело

На кировчанина-поджигателя палатки контрактной службы завели уголовное дело
Петр МАКСИМОВ
Полицейских вызвал случайный свидетель поджога

Полицейских вызвал случайный свидетель поджога

На днях в Кирове, на Лепсе, подожгли палатку, в которой граждан набирают в ряды военнослужащих-контрактников.

На мужчину, совершившего поджог, завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Этот факт «Комсомолке» подтвердили в областном Следкоме. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались «в интересах следствия».

Поджигателю 45 лет, он - не сторонник спецоперации, - пишет Baza. Полицейских на место пожара вызвал случайный свидетель поджога.

Ранее ФСБ пресекла деятельность сотрудника кировского предприятия, который мог разгласить государственную тайну.