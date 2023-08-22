На мужчину, уничтожившего палатку набора на контрактную службу, завели дело

Полицейских вызвал случайный свидетель поджога

На днях в Кирове, на Лепсе, подожгли палатку, в которой граждан набирают в ряды военнослужащих-контрактников.

На мужчину, совершившего поджог, завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Этот факт «Комсомолке» подтвердили в областном Следкоме. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались «в интересах следствия».

Поджигателю 45 лет, он - не сторонник спецоперации, - пишет Baza. Полицейских на место пожара вызвал случайный свидетель поджога.

Ранее ФСБ пресекла деятельность сотрудника кировского предприятия, который мог разгласить государственную тайну.