Первая модельная библиотека появилась в Нолинском районе

Помещения поделили на несколько зон. Фото: kirovreg.ru

В селе Швариха открыли модельную библиотеку - первую в Нолинском районе. Акцию приурочили к грядущему началу учебного года.

Библиотеку открыли благодаря нацпроекту «Культура», - уточняют в правительстве региона. В ней тематические зоны, творческая лаборатория, конференц-зал и новое оборудование, включая принтер и ламинирующее устройство.

Вдобавок к старому книжному фонду дали еще 2 679 изданий.

Ранее такие же библиотеки появились в Фаленках и Светлополянске, впереди открытие еще четырех.