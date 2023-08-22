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НовостиОбщество22 августа 2023 9:03

129 миллионов дали на ремонт участка дороги из Кирова в Вятские Поляны

Срок сдачи - середина октября
Петр МАКСИМОВ
Протяженность участка - 5 километров. Фото: киров.рф

Протяженность участка - 5 километров. Фото: киров.рф

В Сунском районе отремонтируют участок трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Данные появились в РосТендере.

На работы выделили почти 129,7 миллиона рублей. Подрядчику предстоит до середины октября привести в порядок 5 километров покрытия. Гарантийный срок верхнего слоя составит 6 лет.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт до 7 сентября, сам конкурс состоится 12-го.

В Кирове и области тем временем продолжается сезон дорожного ремонта.