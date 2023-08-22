Кировчанину не дали разгласить государственную тайну

Не болтай! Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области управление ФСБ России пресекло возможность разглашения государственной тайны.

Эксперты нашли сотрудника одного из предприятий региона, который имел доступ к гостайне, обрабатывал ее, хранил на компьютере.

- В результате своевременных действий нарушения законодательства пресечены, возможность разглашения или утраты секретных сведений устранены, - сообщают в УФСБ.

Действия сотрудника могли подпасть под ч. 1 ст. 283 УК РФ - об этом его официально предостерегли. Наказание по этой статье - до 4 лет лишения свободы.

Весной похожая ситуация была с сотрудником кировских правоохранительных структур.