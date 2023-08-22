Спустя 15 лет в Кирове ремонтируют площадь перед вокзалом

Площадь находилась в критическом состоянии из-за проблем с водоотведением. Фото: киров.рф

Продолжается ремонт перед вокзалом Киров-Котласский. Как сообщили в городской администрации, благоустройство участка не проводилось уже более 15 лет.

Площадь находилась в критическом состоянии из-за проблем с водоотведением и состоянием асфальта. Сейчас на территории укладывают щебень и устанавливают камни для обустройства тротуаров. Кроме того, выполняется монтаж дополнительных колодцев и системы канализации.

Работы оценили в 7,5 миллиона рублей. Ремонт планируют завершить в первой декаде сентября. После чего на площади дополнительно высадят саженцы.