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НовостиОбщество22 августа 2023 8:14

Спустя 15 лет в Кирове ремонтируют площадь перед вокзалом

Площадь перед вокзалом Киров-Котласский ремонтируют за 7,5 миллиона рублей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Площадь находилась в критическом состоянии из-за проблем с водоотведением. Фото: киров.рф

Площадь находилась в критическом состоянии из-за проблем с водоотведением. Фото: киров.рф

Продолжается ремонт перед вокзалом Киров-Котласский. Как сообщили в городской администрации, благоустройство участка не проводилось уже более 15 лет.

Площадь находилась в критическом состоянии из-за проблем с водоотведением и состоянием асфальта. Сейчас на территории укладывают щебень и устанавливают камни для обустройства тротуаров. Кроме того, выполняется монтаж дополнительных колодцев и системы канализации.

Работы оценили в 7,5 миллиона рублей. Ремонт планируют завершить в первой декаде сентября. После чего на площади дополнительно высадят саженцы.