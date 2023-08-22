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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:57

Горячая вода попала в шахту: после гибели рабочего автовокзала возбуждено уголовное дело

В Кирове возбудили уголовное дело после гибели рабочего автовокзала от ожогов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Следователи организовали проверку по факту нарушений требований охраны труда

Следователи организовали проверку по факту нарушений требований охраны труда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего автовокзала в Кирове. По версии ведомства, оказались нарушены требования охраны труда.

ЧП произошло на территории автовокзала 8 августа. В этот день разрушилась задвижка теплотрубы. Из-за этого горячая вода под давлением начала поступать в тепловую шахту, где находился мужчина.

В результате работник предприятия получил термические ожоги. Спустя несколько дней он скончался в больнице.