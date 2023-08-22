Горячая вода попала в шахту: после гибели рабочего автовокзала возбуждено уголовное дело

Следователи организовали проверку по факту нарушений требований охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего автовокзала в Кирове. По версии ведомства, оказались нарушены требования охраны труда.

ЧП произошло на территории автовокзала 8 августа. В этот день разрушилась задвижка теплотрубы. Из-за этого горячая вода под давлением начала поступать в тепловую шахту, где находился мужчина.

В результате работник предприятия получил термические ожоги. Спустя несколько дней он скончался в больнице.