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НовостиОбщество22 августа 2023 7:36

Кировчане не смогут попасть в Александровский сад со стороны Пионерского переулка

С 22 августа в Александровский сад ограничили вход со стороны Пионерского переулка
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. Фото: администрация города Кирова

Такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. Фото: администрация города Кирова

Кировчане не смогут попасть в Александровский сад со стороны Пионерского переулка. Вход на территорию ограничили со вторника, 22 августа.

Как сообщили в теруправлении по Первомайскому району, такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. При этом доступ останется со стороны Динамовского проезда и пешеходного моста от улицы Труда.

Жителям принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что зону за «Алыми парусами» обещают благоустроить. К проекту намерены привлечь экологов и общественников.