Такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. Фото: администрация города Кирова

Кировчане не смогут попасть в Александровский сад со стороны Пионерского переулка. Вход на территорию ограничили со вторника, 22 августа.

Как сообщили в теруправлении по Первомайскому району, такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. При этом доступ останется со стороны Динамовского проезда и пешеходного моста от улицы Труда.

Жителям принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что зону за «Алыми парусами» обещают благоустроить. К проекту намерены привлечь экологов и общественников.