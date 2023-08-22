Такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. Фото: администрация города Кирова
Кировчане не смогут попасть в Александровский сад со стороны Пионерского переулка. Вход на территорию ограничили со вторника, 22 августа.
Как сообщили в теруправлении по Первомайскому району, такие меры связаны с началом работ по ремонту входного павильона. При этом доступ останется со стороны Динамовского проезда и пешеходного моста от улицы Труда.
Жителям принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что зону за «Алыми парусами» обещают благоустроить. К проекту намерены привлечь экологов и общественников.