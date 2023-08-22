Операцию «Нелегальный мигрант» продолжают в Кировской области

За нарушение режима пребывания человека могут выдворить
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Сотрудники УМВД России по Кировской области выявили нарушения со стороны гражданина другой страны. Он торговал в ларьке в Кирове, не имел вида на жительство и почти год игнорировал требование о выезде с территории России.
На мужчину завели протоколы за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в РФ. Суд признал его виновным.
Приговор - штраф и выдворение за пределы России. А до этого момента виновный будет в спецучреждении полиции.
Операция «Нелегальный мигрант» будет продолжена.