Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 6:10

Операцию «Нелегальный мигрант» продолжают в Кировской области

Одного мужчину выдворят за пределы страны
Петр МАКСИМОВ
За нарушение режима пребывания человека могут выдворить

За нарушение режима пребывания человека могут выдворить

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Сотрудники УМВД России по Кировской области выявили нарушения со стороны гражданина другой страны. Он торговал в ларьке в Кирове, не имел вида на жительство и почти год игнорировал требование о выезде с территории России.

На мужчину завели протоколы за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в РФ. Суд признал его виновным.

Приговор - штраф и выдворение за пределы России. А до этого момента виновный будет в спецучреждении полиции.

Операция «Нелегальный мигрант» будет продолжена.