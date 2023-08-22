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НовостиЗвезды22 августа 2023 5:45

Чепчан зовут на рок-фестиваль «Под открытым небом»

Дата - суббота, 26 августа
Петр МАКСИМОВ
Вход свободный. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Вход свободный. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В субботу, 26 августа, в Кирово-Чепецке состоится арт-рок фестиваль.

Место - Октябрьская площадь, время начала - 17 часов. Фестиваль называется «Под открытым небом» (0+). Вход на него сделают бесплатным, - сообщают в мэрии.

Обещают рок-хиты в живом исполнении от «Ночного радио», «Квадрата Ч», Music Class, «Менталитета», проекта «Ветер», Single, Артема Исупова, «Карантина», «Контраста», Kiks и Елены Латовой.

А в Кирове к тому момент начнется большой культурно-просветительский проект.