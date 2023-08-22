«Водоканал» ремонтирует колодцы и водопроводы в Кирове

Участки труб меняют, колодцы - ремонтируют. Фото: киров.рф

На текущей неделе МУП «Водоканал» работает по следующим адресам:

- Чапаева, 10а («превентивный» ремонт колодцев у детского сада, чтобы не было происшествий в учебном году);

- Полевая (обследование водопровода);

- Гражданская, 30а в Лянгасове (устранение утечек и дальнейшая промывка);

- Транспортный проезд, 26 (замена труб).

Еще по нескольким адресам, по данным администрации Кирова, ремонтируют горловины колодцев и заделывают провалы.

Вчера мы рассказывали и о подготовке теплосетей в домах. В Кирове осталась четверть, в Чепецке - почти треть.