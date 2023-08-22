Кировчанин - в четвертьфинале чемпионата России по боксу

Наш спортсмен уже прошел два этапа. Фото: минспорта и туризма КО

В Хабаровске проходит чемпионат России по боксу среди мужчин. В 13 весовых категориях соревнуются более 300 спортсменов.

От Кировской области участвует воспитанник спортшколы «Юность» Максим Кузнецов. Парень уже победил бойцов из Чечни из Дагестана, впереди четвертьфинал.

Соревнования продлятся до 26 августа, - уточняют в минспорта и туризма Кировской области.

Напомним, в среду, 23 августа, кировское «Динамо» сыграет с клубом «Чертаново» во втором круге Кубка России. «КП - Киров» писала о судейской бригаде, назначенной на этот матч.