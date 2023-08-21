Кировчан зовут на экскурсии по городу и драматургический марафон

Проект поддержали на грантовом конкурсе. Фото: kirovreg.ru

28 августа откроют культурно-просветительский проект «Механика памяти/2023. Вятка - малая родина русских ученых».

Это будет драматургический марафон об ученых и общественных деятелях Бехтереве, Зеленине, Истомине. Плюсом будут гастрольные показы моноспектакля «Фауст» от питерского камерного театра «ТОК».

Проект поддержали в грантовом конкурсе «Город добрых соседей».

Полной программой делится правительство Кировской области.

А полная августовская афиша акций, концертов, фестивалей Кировской области опубликована здесь.