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НовостиСпорт21 августа 2023 15:49

Мальчик из Советска с ограничениями по здоровью ставит мировые рекорды

Влад Черепанов поднимает штангу в половину собственного веса 520 раз подряд
Петр МАКСИМОВ
Союз национальных и неолимпийских видов спорта России наградил Влада орденом. Фото: vk.com/minobr43

Союз национальных и неолимпийских видов спорта России наградил Влада орденом. Фото: vk.com/minobr43

Владислав Черепанов - воспитанник школы-интерната Советска - мировой рекордсмен.

С первого года обучения он, несмотря на ограниченные возможности здоровья, начал заниматься народным жимом штанги лежа.

За 6 лет поучаствовал в соревнованиях самого разного уровня, попутно обновив мировой рекорд - он 520 раз без остановки поднял штангу в половину собственного веса. Союз национальных и неолимпийских видов спорта России наградил Влада орденом для занесения в книгу рекордов Гиннесса.

Другие рекорды кировчан - признанные и непризнанные - «Комсомолка» публиковала здесь.