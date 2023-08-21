Ветеринар спасла котенка, над которым издевались и забрасывали кирпичами

Ветврач Валентина Лагоша спасла Яшу. Фото: управление ветеринарии

В управлении ветеринарии Кировской области рассказали о «пациентах» Валентины Лагоша - врача со станции в Порошине.

Неравнодушные жители пригорода принесли котенка, у которого была сильно повреждена половина тела. Он пострадал от рук детей - в него бросали обломки кирпичей.

Котенка удалось спасти и выходить. Назвали Яшей. Сейчас он не только выздоровел - котенка уже успели пристроить в добрые руки. Новая владелица теперь приносит Яшу на вакцинацию.

Ранее «Комсомолка» делилась другой дикой историей - о коте, которого расстреляли из пневматики, но тоже, к счастью, смогли спасти.