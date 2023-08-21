Матч кировского «Динамо» будет судить женская бригада

Главный арбитр - Вера Опейкина. Фото: t.me/fc_dinamo_kirov

На следующую игру кировского футбольного «Динамо» назначена женская бригада арбитров.

Главный судья - Вера Опейкина, ассистенты - Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервный судья - Анастасия Варфоломеева.

Это будет матч Кубка России против московского клуба «Чертаново». Он состоится в среду, 23 августа, в 14 часов.

Это второй раунд Кубка (1/128 финала). В предыдущем раунде кировчане переиграли павлопосадский «Композит». На входе на домашний матч даже была очередь из болельщиков.