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НовостиОбщество21 августа 2023 14:14

Кировское УКС хочет от «Монолита» 441 миллион рублей

Дата заседания пока не назначена
Петр МАКСИМОВ
Сумма в иске указана солидная

Сумма в иске указана солидная

Фото: Даниил ОПАРИН

Управление капитального строительства (УКС) обратилось в суд с иском к ООО СК «Монолит». Документы появились в картотеке Арбитражного суда Кировской области.

Сумма исковых требований - 441 миллион 39 тысяч 592 рубля. Заявление зарегистрировано 18 августа. Дата заседания пока не назначена.

Ранее «Комсомолка» делилась подробной историей противостояния властей и застройщика «Монолит». На днях также министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о проблемах со школьным строительством в Кировской области. Но в итоге сказал, что региону помогут в этом вопросе.