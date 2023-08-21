Кировское УКС хочет от «Монолита» 441 миллион рублей

Сумма в иске указана солидная Фото: Даниил ОПАРИН

Управление капитального строительства (УКС) обратилось в суд с иском к ООО СК «Монолит». Документы появились в картотеке Арбитражного суда Кировской области.

Сумма исковых требований - 441 миллион 39 тысяч 592 рубля. Заявление зарегистрировано 18 августа. Дата заседания пока не назначена.

Ранее «Комсомолка» делилась подробной историей противостояния властей и застройщика «Монолит». На днях также министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о проблемах со школьным строительством в Кировской области. Но в итоге сказал, что региону помогут в этом вопросе.