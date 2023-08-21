День флага РФ кировчане отметят автопробегом, концертами и играми

На вторник запланированы мероприятия в честь флага во многих районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День государственного флага РФ отмечается 22 августа. В этот день в 1991 году над домом правительства РФ в Москве впервые подняли современный триколор.

В 2023 году 22 августа - это вторник.

В Кирове, на Театралке, в 16.00 будет митинг-концерт с чиновниками. В Кочуровском и Молодежном парках, на площади маршала Конева и в парке имени Кирова раздадут ленточки в цветах флага.

В Котельниче и в Слободском тоже будут акции.

В районах запланированы автопробеги, концерты, спортивные игры, - сообщают в правительстве Кировской области.