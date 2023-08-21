Хлебопекам из Кирова и районов области помогли купить фургоны

Хлеб эти фирмы возят в 30 поселений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четыре потребительских кооператива получили субсидию, покрывающую 70% затрат на покупку хлебных фургонов.

Это общества «Нолинский хлеб», «Радуга», «Вятский север» и «Богородский хлеб». Вместе они доставляют хлеб и хлебобулочные изделия в 30 поселений, - сообщает правительство Кировской области. Суммарно они получили 6,6 миллиона рублей.

Условия такие: организация должна была купить новый хлебный фургон, возить хлеб хотя бы в 5 населенных пунктов и состоять на налоговом учете. ООО дали по 70% от затраченных сумм.

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