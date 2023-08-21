ФАП в Нолинском районе «глобально реконструировали»

Здание капитально отремонтировали. Фото: kirovreg.ru

В деревне Перевоз Нолинского района капитально оремонтировали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Население деревни - 500 человек (95 -дети).

По словам главврача Нолинской ЦРБ Константина Ившина, здесь ремонтировали кровлю, вход, электрооборудование и освещение; установили сигнализацию; полностью обновили систему отопления и заменили сантехнику. Помещения адаптировали для удобства маломобильных пациентов.

В соцсетях тем временем спрашивают, что происходит с самой Нолинской ЦРБ: почему не работает терапия, увольняются врачи, пациенты хирургии сами покупают медикаменты.

Ранее поликлинику отремонтировали в Нововятске.