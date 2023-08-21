Тела на пепелище: следователи проверят обстоятельства пожара

Начата доследственная проверка. Фото: Следком
В ночь на понедельник, 21 августа, в черте Кирова зафиксирован пожар с погибшими.
По данным Следкома, в СНТ «Северянка-3» (на улице Северо-Садовой) загорелся садовый дом. Погибших двое: мужчина и женщина.
По предварительной информации, причиной могло стать короткое замыкание в проводке.
Начата доследственная проверка, следователи устанавливают все обстоятельства этого ЧП.
Ранее мы писали про аварию в районе, в которой погибли водитель и пассажирка иномарки.