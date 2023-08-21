Два трупа: в Кировской области столкнулись фура и иномарка

Авто столкнулись в Яранском районе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Очередное смертельное ДТП зафиксировано в Кировской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 20 августа, около 20 часов 10 минут. В Яранском районе, на 183-м километре «Вятки», столкнулись два авто - «Скания» и «Ниссан».

В итоге два человека скончались - 60-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Ниссана».

Всего в 20 ДТП за выходные пострадали 25 человек. Смертей, кроме указанных в этой новости, нет.

Ранее мы писали о 10-летнем мальчике, пострадавшем при перевороте фуры.